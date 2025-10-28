Tanıklık ve hakem ücretleri değişti! Yeni rakamlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Tanıklık ve gider avanslarına ilişkin tarifeler değişti. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki yargılamalara ilişkin Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi ve Tanık Ücret Tarifesi tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

530 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Gider avansı tarifesine göre, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunlu olan gider avansı miktarı, davacı için, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için toplam 530 lira olarak belirlendi. Tebliğ kapsamında gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edileceği açıklandı. Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmının ise verilen karardan sonra talep üzerine iade edileceği aktarıldı.

HAKEM ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna 500 bin liraya kadar anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, 3 veya daha fazla hakem için yüzde 8 ücret ödenecek.

Bu ücret, ilk 500 binden sonra gelen 500 bin lira için tek hakeme yüzde 4, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 7 olarak uygulanacak. Konusu 10 milyon lira ve üzerindeki anlaşmazlıklarda tek hakem için ücret yüzde 0,1, 3 veya daha fazla hakemin bulunması halinde ise yüzde 0,2 olacak.

Hakem ücretine, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak kazanılacak. Birden fazla hakemin yer aldığı anlaşmazlıklarda ücret, hakemler arasında paylaştırılacak.

TANIKLARA ÖDENECEK TUTARLAR DA BELLİ OLDU

Öte yandan hukuk mahkemelerinde tanıklara ödenecek tutarlar da belli oldu. Tanıklara kaybettiği zamanla orantılı olarak 130 ila 200 lira arasında ücret ödeneceği öğrenildi. Tanığın seyahat etmek zorunda kalması halinde konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklık ücretleri 2023'te 40 ila 80 TL olarak ödeniyordu. 2024 yılının başında alınan karar ile 60 ila 100 TL arasına çıkarıldı.