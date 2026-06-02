Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tapu harç gelirleri yüzde 69,5 arttı: 2026’nın ilk 5 ayında 87 milyar lirayı aştı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 15:33

Tapu harç gelirleri yüzde 69,5 arttı: 2026’nın ilk 5 ayında 87 milyar lirayı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk beş ayında tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirleri dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu dönemde yaklaşık 7,8 milyon işlem gerçekleştirilirken, tapu harç gelirleri yüzde 69,5 yükselerek 87,1 milyar lirayı geçti.

Tapu harç gelirleri yüzde 69,5 arttı: 2026’nın ilk 5 ayında 87 milyar lirayı aştı
  • ABONE OL

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan gayrimenkul piyasasında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 3,3 milyonun üzerine çıkmış ve rekor kırmıştı.

Ancak 2026'nın ilk aylarında satışlarda gerileme yaşandı. Ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 satış gerçekleşti. En yüksek işlem sayısı nisan ayında kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde toplam gayrimenkul satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 düşerek 1 milyon 29 bin 771 seviyesine indi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyon 196 bin 100 olarak kaydedilmişti. Önceki yıllara bakıldığında ise 2024'te 1 milyon 58 bin 840, 2023'te 1 milyon 161 bin 159, 2022'de 1 milyon 207 bin 785, 2021'de ise 918 bin 918 satış işlemi gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tapu dairelerinde toplam 7 milyon 786 bin 716 işlem yapıldı. Bu işlemlerin büyük bölümünü satışlar oluştururken; yaklaşık 507 bini ipotek, 163 bini intikal, 67 bini düzeltme, 35,4 bini kamulaştırma, 22 bini ayırma, 16,1 bini bağış, 12,2 bini birleştirme ve 9,1 bini taksim işlemleri oldu. Geri kalan yaklaşık 5,9 milyon işlem ise diğer kategorilerde yer aldı.

Toplam harç gelirinin büyük kısmı satış işlemlerinden elde edilirken, bu kalem tek başına 82,7 milyar liraya ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tapu harç gelirleri yüzde 69,5 arttı: 2026’nın ilk 5 ayında 87 milyar lirayı aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA