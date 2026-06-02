Tapu harç gelirleri yüzde 69,5 arttı: 2026’nın ilk 5 ayında 87 milyar lirayı aştı

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan gayrimenkul piyasasında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 3,3 milyonun üzerine çıkmış ve rekor kırmıştı.
Ancak 2026'nın ilk aylarında satışlarda gerileme yaşandı. Ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 satış gerçekleşti. En yüksek işlem sayısı nisan ayında kaydedildi.
Ocak-mayıs döneminde toplam gayrimenkul satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 düşerek 1 milyon 29 bin 771 seviyesine indi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyon 196 bin 100 olarak kaydedilmişti. Önceki yıllara bakıldığında ise 2024'te 1 milyon 58 bin 840, 2023'te 1 milyon 161 bin 159, 2022'de 1 milyon 207 bin 785, 2021'de ise 918 bin 918 satış işlemi gerçekleşmişti.
Aynı dönemde tapu dairelerinde toplam 7 milyon 786 bin 716 işlem yapıldı. Bu işlemlerin büyük bölümünü satışlar oluştururken; yaklaşık 507 bini ipotek, 163 bini intikal, 67 bini düzeltme, 35,4 bini kamulaştırma, 22 bini ayırma, 16,1 bini bağış, 12,2 bini birleştirme ve 9,1 bini taksim işlemleri oldu. Geri kalan yaklaşık 5,9 milyon işlem ise diğer kategorilerde yer aldı.
Toplam harç gelirinin büyük kısmı satış işlemlerinden elde edilirken, bu kalem tek başına 82,7 milyar liraya ulaştı.