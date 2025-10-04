Tapu ve Kadastro’dan ’65 yaşa rapor zorunluluğu’ iddialarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Sağlık raporunun yalnızca 'fiil ehliyetine' ilişkin şüphe durumunda talep edildiği ve herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı. 01-02 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde tapu işlemi yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 9 bin 224 olduğu, bu vatandaşlardan da yalnızca 196'sının işleminin sağlık raporu ile yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi.