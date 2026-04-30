Haberler Ekonomi Haberleri Tapuda elden nakit devri tarih oluyor
Giriş Tarihi: 30.04.2026

ANKARA
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirdi. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz'dan itibaren sistem artık emlak satışlarında da uygulanacak, elden ödeme yapılamayacak. Düzenlemeye göre, emlak alım-satım işlemlerine ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak. Gayrimenkul alımında kullanılan kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme bu sistem üzerinden yapılacak. Bu sistemi kullananlardan bir hizmet bedeli alınacak ve bu bedel satıcıya aktarılan tutardan düşülecek. Motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle de motorlu kara taşıtı ticareti yapacak kişiler için daha önce aranan "lise mezuniyeti" şartı "ilköğretim mezuniyeti" olarak değiştirildi. Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ise yetki belgesinin ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği dışında, içeriğindeki herhangi bir bilginin değişmesi halinde tadil edilmesi zorunlu hale getirildi.

#TİCARET BAKANLIĞI #TAPU

