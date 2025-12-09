Tapuyu bekletenler 3 kat harç ödeyecek

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle, 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre, 2026'da uygulanacak emlak vergisi değerlerinin mevcut değerlerin en fazla 3 katına çıkması mümkün olacak. 31 Aralık 2025'ten sonra tapu işlemine esas teşkil eden değerler de yeni üst sınır nedeniyle 3 kata kadar artmış olacak. Bugün emlak vergisi değerleri üzerinden tapu işlemi yapanlar için bu artış, ciddi ek maliyet anlamına geliyor. Örneğin 2025 vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun, 2026'da uygulanacak üst sınır nedeniyle değeri 9 milyon TL olacak. Bu durumda tapu harcı 2025'te toplam 120 bin TL iken 2026'da toplam 360 bin TL'ye çıkacak. Gerçek satış bedeli ile 2026'da geçerli olacak yeni vergi değerinin karşılaştırılması gerekiyor. Değer artışının tapu harcını katlayacağı göz önüne alınırsa, daha yüksek harç ödememek için tapu işlemlerinin yıl bitmeden tamamlanmasında fayda var.