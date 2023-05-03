Tarih belli oldu! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor! Fethin sembolü olacak

İSTANBUL'DA RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

Bakan Kurum, "Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 467 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 87 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. Maltepeli kardeşlerimiz de kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İstanbul'a söz hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız; yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak" ifadelerini kullandı.