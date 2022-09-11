Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı yüzyıllık tarihi ile ticarete yön veriyor

Türkiye'deki üstü kapalı beş tarihi çarşıdan biri olan tarihi ticaret alanında atalarından devraldıkları zanaatkarlığı ustaca devam ettiren ustaların bakır, ahşap, altın, sim-sırma, gümüş, keçe ve deriden el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra artık kırmıza biber, pestil, tarhana ve pekmez sucuğu ile yöresel ürünler de satılarak hem Kahramanmaraş'ın ekonomisine katkı sağlanıyor hem de şehrin yöresel lezzetlerinin ürün yelpazesi dünyaya açılıyor.

Tarihi kapalı çarşıda uzun yıllardır kuyumculuk yapan Şemsettin Namlı, "Çarşıya özellikle yaz aylarında yurtdışından gurbetçiler ve bu tarihi mekanı görmek isteyen yabancı turistler gelir ve alışverişini yapar. Aynı zamanda Maraş'ın kültürel materyalleri de büyük ilgi topluyor. Özellikle kapalı çarşıda satışa sunulan birçok ürün gurbetçilerin ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.

