Tarihin en sakin seçimi

İhracat ailesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında seçim yarışına başladı. Ancak SABAH'ın kulislerden elde ettiği bir detay oldukça ilginç. Bu seçimler, en rekabetsiz seçimler olarak tarihe geçecek. Sadece 5 birlikte iki liste ile seçime giriliyor ki bu da 61 birlik olan bir yapı için oldukça düşük. Sadece yüzde 8 anlamına geliyor. Hatta oda ve borsalarda da rekabet düşük dozda olacak. Sadece İstanbul Sanayi Odası'nda biraz çekişme kulisleri var. Erdal Bahçıvan'ın karşısına bu kez iddialı hazırlanan Adnan Dalgakıran çıkacak. Tek listelerin zirve yapmasının sebebi ise ağırlıklı olarak güçlü adayların ve yönetimlerin birliklerin başında olması. İkinci en önemli neden savaşlar ve küresel belirsizlikler. Patronlar firmalarına daha çok zaman ayırmak istiyor. 150 bin ihracatçı firmayı temsil eden çatı örgütün başına sadece iki isim aday. Birincisi mevcut başkan Mustafa Gültepe.
PELİSTER'İN ADAYLIĞI KESİN GİBİ
Gültepe'nin ismi ikinci dönemi için en güçlü aday çünkü tekstil ve hazır giyim sektörleri bugüne kadar koltuğu kimseye bırakmadı. Ayrıca yönetimindeki isimlerin oy potansiyelleri de yüksek. Örneğin İMMİB'in 70 bin, İTKİB'in de 40 bin üyesi var. Ancak Gültepe yönetiminde bir çatlak oluştuğu belirtiliyor. Tüm yönetim Gültepe'ye desteğini açık bir şekilde beyan etmişken bir isim bunu açıklamadı. O isim de zaten TİM Başkanlığı için kulislerde adı geçen Gültepe yönetiminin Başkan Vekili Adil Pelister. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanı olan Pelister, kulisleri yapmaya başlamış. Kamuya niyetini beyan ettiği belirtilen Pelister, aynı zamanda üyeler bazında da aramalara başlamış. Farklı sektörden bir aday kazanırsa bir milat olacak.
HAZIRGİYİMDE BURUN FARKIYLA KAZANDI
Türkiye'nin en büyük ihracatçı örgütlerinden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde en rekabetçi yarışlardan biri oldu. Mevcut yönetimi temsil eden Mustafa Paşahan ile sektörün önemli ismi Timur Bozdemir yarıştı. Paşahan 948 oy alarak başkan seçildi. Timur Bozdemir 818 oyda kaldı.
TÜRKİYE'NİN İLK BİRLİĞİNDE BAŞKAN DEĞİŞMEDİ
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde de bölgesel rekabetin yaşandığı önemli genel kurullardan biri oldu. Ömer Madırlı ile iş insanı Abdullah Atalar yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Ömer Madırlı üyelerin çoğunluğunun desteğini alarak başkan seçildi.