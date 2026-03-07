Tarım arazilerinin etkin kullanımı için yeni hibe desteği kararı

Tarımda üretimin artırılması amacıyla tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Karar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il tarım ve orman müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yatırım projelerine hibe desteği verilecek. Destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı arazilerde uygulanacak ve 1 Ocak–31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak.
YAĞLI TOHUM, BAKLAGİL VE HUBUBAT ÜRETİMİ ÖNCELİKLİ OLACAK
Destek programı kapsamında özellikle işlenmeyen veya nadasa bırakılan tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedefleniyor. Uygun münavebe planları ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretimin artırılması amaçlanırken, iklim değişikliği dikkate alınarak uygun çeşitlerle üretim yapılması da teşvik edilecek.
Program kapsamında başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretiminin geliştirilmesi desteklenecek. Bunun yanı sıra işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması ve doğal ekosistemlerde bulunan bitki türlerinde aşılama, çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla verimin yükseltilmesi de destek kapsamına alındı.
HİBE ORANI YÜZDE 75'E KADAR ÇIKABİLECEK
Karara göre desteklenecek projelerde hibe oranı proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olacak. Projelerde diğer kamu kurumları ve üretici örgütleriyle işbirliği yapılabilecek. Desteklerden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek.
Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları hibelerden faydalanamayacak. Ayrıca aynı konuda başka bir kamu kurumundan hibe alan yatırımlar, Bakanlıkça sağlanan doğrudan destekler hariç olmak üzere bu programdan yararlanamayacak.
Üretim planlaması kapsamındaki ürünlerin belirlenen tarım havzaları dışında yetiştirilmesi halinde destek verilmeyecek. Aynı arazi için ise iki yıl üst üste destek sağlanmayacak.
HAKSIZ ÖDEME ALANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK
Karar kapsamında haksız şekilde alınan destek ödemeleri, gecikme zammı oranları dikkate alınarak kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasına neden olan kişi ve kurumlar ile destekten yararlananlar geri alınacak tutardan müştereken sorumlu olacak.
Ayrıca idari hatalar dışında haksız yere destek aldığı tespit edilen üreticiler 5 yıl boyunca hiçbir tarımsal destekleme programından yararlanamayacak.