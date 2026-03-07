Tarım arazilerinin etkin kullanımı için yeni hibe desteği kararı

Tarımda üretimin artırılması amacıyla tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il tarım ve orman müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yatırım projelerine hibe desteği verilecek. Destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı arazilerde uygulanacak ve 1 Ocak–31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak.