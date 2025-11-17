Tarım Kredi yeni yüzüyle çıkıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yüzü yenilendi. Artık "KOOP Market" markasıyla hizmet verecek olan Tarım Kredi, yeni markayı, yeni marketlerinde tüketicilerle buluşturacak.KOOP Market'in yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıda konuşan Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek" dedi. Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz" diye konuştu.KOOP Market'in üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapı olduğunu vurgulayan Halepli, şunları kaydetti: "Biz bir market değiliz. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği doğal ve güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var."Hedeflerinin 2026'da da büyümeye devam etmek olduğunu aktaran Halepli, önümüzdeki yıl 150 market açmayı planladıklarını kaydetti. Halepli, "İstanbul dışında Anadolu'nun farklı yerlerinde, büyük şehirlerde büyüme hedefimiz var" dedi.Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli de, Tarım Kredi'nin çok hızlı büyüdüğünü, kısa sürede 4 bin 500 mağazaya ulaştığını aktardı. Bademli, "4 bin 500 mağazaya ulaştıktan sonra vatandaşın beklentisi değişti. Hedef kitleler değişiyor. Gençler farklı alışverişler yapmak istiyor. Bir isim değişikliği yaptık, bu isim değişikliğinde yeni konseptler herkese hitap edecek, şeffaf, güvenilir, en kaliteli ürünü, en uygun fiyata halkımızla buluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.