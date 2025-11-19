Tarım Kredi’den rekor büyüme

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğinde, aktif büyüklüğünü 188 milyar liraya çıkararak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42'lik rekor bir büyüme performansı sergiledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, grubun, tarım sektöründeki önemli rolüne dikkat çekerek, "Tarım Kredi Grubu, üçüncü çeyrekte aktiflerde rekor büyüme kaydederken, öz kaynaklarını 57 milyar liradan yüzde 35 artışla 77 milyar liraya yükseltti" dedi. Aydın, faaliyet kârlılığını yüzde 3'ten 6'ya, vergi öncesi kârlılığını yüzde 2'den 7'ye, net kârlılığını ise yüzde 3'ten 5'e çıkararak konsolide net kârını da 3 milyar liradan 8 milyar liraya yükselten grubun mali gücünü gösterdiğini ifade etti.

20 MİLYARLIK ALIM

2025 hasat döneminin neredeyse tamamlandığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti: "Tarım Kredi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda da üreticilerimizin yanında olduk. Üreticiler açısından 2025'in en önemli konusu zirai don ve kuraklıktı. Tarımsal ürünlerin verimlerinde önceki yıllara göre ciddi azalmalar görüldü. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında bu yılki ürün değerlendirme faaliyetlerimizi 40 farklı çeşitte toplam 1 milyon ton ürünü yaklaşık 20 milyar lira bedelle alarak tamamlayacağız."

26 MİLYARLIK YATIRIM

Grubun 3 yıl önce belirlediği 40 milyar lira planlanan yatırımlarının 26 milyar liralık kısmını tamamladığını bildiren Aydın, "2024'te 7 milyar liralık yatırımı hayata geçiren grubumuz, 2025'in üçüncü çeyrek sonu ise 3.4 milyar lira olarak gerçekleşen yatırımlarıyla projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE ÖZEL KAMPANYA

Enflasyonla mücadeleyi, tarımsal ürünlerin üretiminden başlayarak ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması arasında geçen tüm süreçlerde bir bütün olarak değerlendirdiklerini kaydeden Aydın, "2025'te üreticilerimizin tarımsal girdileri uygun fiyatlı olarak temin etmelerini sağlamak amacıyla ürün kullanım dönemlerine göre, 6 aya varan sürelerde vade farksız, yoğun kullanılan tarımsal girdilerde 12 ay vadeli satış kampanyaları düzenlendi" dedi.