Tarım projelerine 679 milyon lira ödenek

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. TAKE Projeleri kapsamında bu yıl 679 milyon lira ödenek tahsis edildi. TAKE projeleriyle ülke genelinde 1,33 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması planlanıyor.

TAKE ÜLKE GENELİNDE UYGULANIYOR

Kararla tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılmasıyla bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu amaçlarla azami yüzde 75'i ayni destekle ülke genelinde TAKE projeleri uygulanıyor.

Bakanlık il müdürlüklerince hazırlanan projelere ilişkin yatırım konularıyla belirtilen proje kapsamında, işlenmeyen veya nadasa ayrılan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleriyle stratejik ürün üretiminde kullanılması, iklim değişikliği dikkate alınarak, uygun çeşitlerle öncelikle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerle sebze üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

679 MİLYON LİRA ÖDENEK

İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması ve doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında 2025 yılı için toplam 679 milyon lira ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin 261 milyon lirası Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen yerlere, 418 milyon lirası da diğer illere ayrıldı. Bu çerçevede il müdürlüklerinden gelen 488 projeden 364'ü uygun görüldü. Projeden 100 bine yakın çiftçinin yararlanması öngörülüyor. İlgili kararda belirtilen TAKE projeleriyle ülke genelinde 1,33 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması planlanıyor.