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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:32

Tarım sektörü ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı

AA
Tarım sektörü ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artarak 8 milyar 374 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2,8 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 606,5 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 403,3 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999,7 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1,9 milyar dolarla rekor ihracata imza attı

Tarım sektörü, küresel çapta artan jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ortamında geçen yılki güçlü ihracat performansına devam etti ve ilk çeyrekte 8 milyar 374 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 artarak 60 milyar 287 milyon dolara çıktı. Bu dönemde tarım sektörü de ihracatta rekor kırmaya devam etti.

Geçen yılı tarihi yüksek seviyede ihracatla tamamlayan tarım sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 374 milyon dolarlık dış satımla başarılı grafiğini sürdürdü. Böylece ilk çeyrekte tarım sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 26,7 artış kaydederken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 1. çeyrek dış satımına da ulaşmış oldu. Söz konusu yükselişte, ihracatçıların gıda sektöründe önemli role sahip Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı olumsuzlukları, ikili anlaşmalar ve pazar genişlemesi ile avantaja çevirmesi etkili oldu.

Bu gelişmelerle sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da artışını sürdürerek yüzde 13,9'a yükseldi.

TARIM SEKTÖRÜ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 5 SEKTÖRLE REKORA KOŞTU

Tarım sektörünün altında yer alan faaliyet alanlarına bakıldığında 5 alanda yılın ilk çeyreğinde ihracat rekoru elde edilmesi dikkati çekti.

Bu dönemde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 833 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 606 milyon 450 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 403 milyon 251 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999 milyon 699 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 933 milyon 279 bin dolarla rekor ihracata imza attı.

Yıllık bazda ihracat artışı rakamlarına bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 40,4, meyve sebze mamullerinde yüzde 38, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 16,4, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 48,4, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 27,8'lik yükseliş öne çıktı.

Bu dönemde meyve sebze mamullerinde 91 milyon 156 bin dolarla ABD, kuru meyve ve mamullerinde 56 milyon 903 bin dolarla Almanya en büyük alıcılar oldu. Diğer 3 alt sektöre en fazla talep ise Irak'tan geldi. Bu kapsamda hububat, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin Irak'a ilk çeyrekteki toplam ihracatı 993 milyon 38 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

TARIM ALT SEKTÖRLERİNDE EN FAZLA İHRACAT İSTANBULLU ŞİRKETLERDEN

İller bazında bakıldığında, tarım alt sektörlerinde en fazla ihracatın İstanbullu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

İstanbullu şirketler, hububat, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile meyve-sebze mamullerinde öne çıkarken, kuru meyve ve mamullerinde İzmirli şirketler üst sıralarda yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'dan 789,6 milyon dolarlık hububat, 164,4 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 795,3 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 156,7 milyon dolarlık meyve-sebze mamulleri gerçekleştirildi. İzmirli şirketler ise aynı dönemde 118,9 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihraç etti.

TİM verilerine göre, ocak-mart döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 MART
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 6.611.968 8.374.518 26,7 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 4.425.519 5.441.540 23 9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.018.377 2.833.294 40,4 4,7
Yaş Meyve ve Sebze 774.171 764.287 -1,3 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 439.403 606.450 38 1
Kuru Meyve ve Mamulleri 346.429 403.251 16,4 0,7
Fındık ve Mamulleri 575.217 498.214 -13,4 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 68.720 116.456 69,5 0,2
Tütün 157.589 174.413 10,7 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 45.612 45.176 -1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 673.588 999.699 48,4 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 673.588 999.699 48,4 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 1.512.861 1.933.279 27,8 3,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 1.512.861 1.933.279 27,8 3,2

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Tarım sektörü ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı
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