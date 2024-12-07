Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...
Giriş Tarihi: 7.12.2024 16:01 Son Güncelleme: 7.12.2024 16:06

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi güncelledi. Listeye Aydın ve İzmir illerinde yer alan 4 firmanın 5 ürünü daha eklendi. Listeye yapılan eklemelere göre, et dönerde deri dokusu ve kanatlı et, zeytinyağında taklit/tağşiş gösteren tohum yağları karıştırılması tespit edilirken Kazan Köfte markasının köftelerinde çıkan kıyma şok etti. İzmir'de faaliyet gösteren fenomen köftecinin, 224 bini aşkın takipçisine izlettiği videolardaki köftelerde bakın ne tespit edildi...

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listeye eklenen 4 gıda teröristinin ürünleriyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'ye yükseldi.

Listeye eklenen 5 üründe birçok uygunsuzluk tespit edildi.

DOĞAL ZEYTİNYAĞI ALIRKEN BU MARKALARA DİKKAT!

Aydın'da faaliyet gösteren Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalı 5 litrelik soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

Aydın'da faaliyet gösteren Bayram Ok adlı firmanın Mudanya Köy Kooperatifleri markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

ET DÖNERDE DERİ DOKUSU ÇIKTI

İzmir'de faaliyet gösteren 02 Adana-Yasin Poyraz adlı firmanın et dönerinde deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

FENOMEN KÖFTECİNİN ET KIYMASI YERİNE SOYA KIYMASI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir'de faaliyet gösteren Kazan Köfte adlı firmanın haşlanmış köftesinde et kıyması yerine soya kıyması kullandığı tespit edildi. Fenomen köftecinin İnstagram üzerinden 224 bini aşkın takipçisine o ürünleri kullandığı videoları izlettiği videolar gündem oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA