Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listeye eklenen 4 gıda teröristinin ürünleriyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'ye yükseldi.

Listeye eklenen 5 üründe birçok uygunsuzluk tespit edildi.