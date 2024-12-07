Tarım ve Orman Bakanlığı 4 gıda teröristini daha ifşaladı! İzmirli fenomen köftecinin ürününde bakın ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listeye eklenen 4 gıda teröristinin ürünleriyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'ye yükseldi.
Listeye eklenen 5 üründe birçok uygunsuzluk tespit edildi.
DOĞAL ZEYTİNYAĞI ALIRKEN BU MARKALARA DİKKAT!
Aydın'da faaliyet gösteren Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalı 5 litrelik soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
Aydın'da faaliyet gösteren Bayram Ok adlı firmanın Mudanya Köy Kooperatifleri markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
FENOMEN KÖFTECİNİN ET KIYMASI YERİNE SOYA KIYMASI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İzmir'de faaliyet gösteren Kazan Köfte adlı firmanın haşlanmış köftesinde et kıyması yerine soya kıyması kullandığı tespit edildi. Fenomen köftecinin İnstagram üzerinden 224 bini aşkın takipçisine o ürünleri kullandığı videoları izlettiği videolar gündem oldu.