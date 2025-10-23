Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan su ürünlerine sıkı denetim: 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının ve yaşam ortamlarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler 1 Ocak-17 Ekim döneminde 148 bin 538 denetim yaptı.

Denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 68 gemiye de el konuldu.