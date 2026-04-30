Tarıma 1.75 milyar dolarlık kaynak

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardan güçlü bir destek sağladı. Mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 24 ülkeden 60 bankanın katılımıyla 849 milyon dolar ve 767 milyon euro olmak üzere iki dilimde toplam 1.75 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Elde edilen bu kaynak, yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan inancı da bir kez daha teyit etmiştir. Geçtiğimiz yıla oranla kredimizin maliyetlerini daha rekabetçi bir seviyeye çekebilmiş olmanın yanı sıra mevcut işbirliklerimize ek olarak yeni uluslararası bankaların da katılımını görmek bizler için memnuniyet verici" dedi. Performans kriterlerini sürdürülebilir tarım finansmanının güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerinin desteklenmesi doğrultusunda belirlediklerini ifade eden Çakar, "İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat diyerek bu kaynakla tarımsal üretim ekosistemine katkı sunarken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de destek vermeyi amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

