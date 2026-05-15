Tarımda 10 liralık kredinin 7’si Ziraat’ten

ZİRAAT Bankası tarımsal finansmandaki lider konumunu 2026'da daha ileriye taşımaya devam ediyor. Genel Müdür Alpaslan Çakar, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı boyunca 684 binden fazla üreticiye tarım kredisi kullandırıldığını, yıl sonu itibarıyla tarım kredileri bakiyesinin 831 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. 2026'nın ilk çeyreğinde 363 binden fazla üreticiye finansman sağlandığını kaydeden Çakar, toplam tarım kredisi bakiyesinin 1 trilyon TL'ye yaklaştığını söyledi. Çakar, Ziraat Bankası'nın yüzde 70 seviyesine ulaşan pazar payıyla tarım kredilerinde sektör liderliğini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Tarım sektöründe kullandırılan her 10 liralık kredinin yaklaşık 7 lirası bankamız tarafından sağlanıyor. Bu güçlü tablo, Ziraat Bankası'nın üreticimizin en büyük destekçisi ve en güçlü yol arkadaşı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK

"Tarımda gençleşmeyi ve kadınların üretimdeki payını artırmayı yalnızca sosyal sorumluluk değil, ülkemizin üretim geleceği açısından stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz" diyen Çakar, bankanın 2025'te 149 bini aşkın genç çiftçiye 172 milyar TL, 68 bini aşkın kadın çiftçiye ise 54 milyar TL finansman desteği sağladığını sözlerine ekledi.