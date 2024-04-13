Tarımda dijital yatırım 1 milyar doları aştı

Dijital tarım teknolojilerinde öncü bir rol oynayan Türkiye'de tarımsal dijital yatırımlar 1 milyar doları aştı. Akıllı tarım makineleri gibi yatırımlar sayesinde tarımsal verimde yüzde 20'lik bir artış sağlandı. Arazide harcanan maliyetten ise yüzde 70'e kadar tasarruf ediliyor. Tarlalara yerleştirilen sensörlerden elde edilen verilerle çiftçiler, daha bilinçli kararlar verebiliyor, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırabiliyor.Toprak nemi, bitki sağlığı ve hava durumu gibi kritik bilgileri anlık takip eden sensörler, sulama ve gübreleme gibi işlemlerin optimize edilmesine yardımcı oluyor. Böylelikle kaynak israfı önleniyor ve maliyetler düşüyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir üretim modeli hayata geçirilmiş oluyor. Akıllı sulama sistemleri, drone'lar ve robotik tarım araçları gibi yenilikçi çözümler, tarımsal üretimde yeni bir çağ açıyor. Organik tarıma ve doğa dostu üretim tekniklerine yapılan yatırımlar da sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor. İzmir ve çevresinde meyve bahçelerinde sensör teknolojileri yaygın olarak kullanılıyor. Adana'da ise tarım arazilerinde drone kullanımı ve akıllı sulama sistemleri gibi dijital tarım uygulamaları oldukça ilgi görüyor. Konya'da da otomatik sulama gibi dijital tarım uygulamaları tercih ediliyor.Dijital tarım teknolojilerinin kullanımının buğday, soya ve patates gibi tarım ürünlerinin ekimindeki etkileri açıkça görülüyor. Dijital tarım teknolojileri sayesinde toprakta verim kaybı yüzde 20'ye kadar azalıyor.