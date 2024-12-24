Tarımda yapay zeka devrimi

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, tarımın Anadolu topraklarında geniş ve anlamlı bir hikayesi olduğunu anlattı. Eker, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler, savaşlar ve ticari ambargolar gibi unsurların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini anımsattı. Eker, TARPOL olarak amaçlarının, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayan, iklim değişikliklerine uyumlu, rekabetçi ve bilgi teknolojileri ile entegre bir tarım sektörü oluşturmaya katkı sağlamak olduğunu söyledi.

TARIM 5.0

Tarımda artık büyük veri (big data) dönemine girildiğini belirten Eker, "Geleceğin tarımında yapay zeka, drone teknolojisi artık dünyada söz konusu. Bir yapay zeka devrimi yaşanacak. İster geleceğin tarımı, ister tarım 5.0 diyelim tarımda yeni bir süreçteyiz. Sahaya ilişkin detaylı bilgiye sahip değilsek bu alanda politika geliştiremeyiz. İsabetli öngörü olmazsa etkin strateji oluşturamayız" dedi.

Eker, küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla verinin analizi sonucu, TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu'nun oluşturulduğu bilgisini verdi. Eker, "Raporun ilk aşaması kapsamında web tabanlı portal aracılığıyla sektörel veri ve analizlere kolayca erişim imkanı sağlanıyor. 30 tarım havzasının, 81 ilin üretim verilerine erişim olacak. Sebze, meyve üretimine ilişkin analizler, hayvansal ürünlerde fiyat, maliyet analizleri, ürün bazında ithalat ve ihracat verileri, ülkelere göre hayvan varlıkları gibi pek çok veri burada yer alıyor. Üreticiler, yetiştiriciler, gıda işletmeleri, sanayiciler, ihracatçılar, kamu kurumları bu verilerden yararlanabilecek" diye konuştu.