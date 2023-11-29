Tarımın geleceği Turkuvaz’da şekillenecek

TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede, "Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği" ve "Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası" başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye Tarım Zirvesi, T.C Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de çiftçiye verilen kredi ve desteklerin neler olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunacak Bakan Yumaklı, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Yumaklı'nın katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yönetecek. Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği panelinin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem yapacak.