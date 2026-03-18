Tarımsal girdi fiyatları arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksinde (2020=100), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,86 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,47 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %4,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,58 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %32,09 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %22,01 artış gerçekleşti.