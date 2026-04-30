Tarımsal sanayinin lideri oldu

Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Grubu, 2025 yılını tarihi bir başarı ile tamamladı. Aktif büyüklüğünü 219 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 50 büyüme kaydeden grubun, özkaynakları da 65 milyar TL'den yüzde 45 artışla 94 milyar TL'ye çıktı. Bir önceki yıl 5 milyar TL olan konsolide net kârı 2025 yıl sonu itibarıyla 18 milyar TL'ye ulaştı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Çiftçimiz ile omuz omuza bir başarı hikayesi yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin tarımsal sanayi lideri haline geldik. Bu kârı, bu rakamları tarımsal üretimin her alanında çiftçimizi destekleyerek, aracılardan, fırsatçılardan ve piyasadaki dalgalanmalardan koruyarak gerçekleştirdik" dedi. 2025'te grup bünyesindeki tüm şirketlerin faaliyet kârı elde ettiğini anlatan Aydın, "Bu faaliyet kârını üretirken, çiftçimizi üreticimizi mutlu ederek ürettik. Örneğin, süt ve süt ürünlerinde çok yeni bir şirketimiz olan Tarım Kredi Süt ile faaliyet kârı üretirken, üreticiden sütü en iyi koşullarda alarak yaptık. Gübretaş'ta faaliyet kârını, üreticimize en uygun koşullarda gübre girdisi sunarak elde ettik. Yağda çok önemli yatırımlar yaptık, faaliyette başarı elde ettik ama ürün aldığımız tüm üreticilerimizi de mutlu ettik" dedi. Firma, 40 farklı çeşitte toplam 1 milyon ton ürün alımı yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!