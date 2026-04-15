Türkiye küresel gıda merkezi olma yolunda! Tarımsal üretim lojistikle güçleniyor

RE-EXPORT MODELİ: YENİ TİCARET DİNAMİĞİ

Küresel ticarette giderek daha fazla önem kazanan "re-export" yani yeniden ihracat modeli, Türkiye'nin tarım stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu modelde ürün Türkiye'de işleniyor, paketleniyor veya lojistik olarak yeniden yönlendirilip farklı pazarlara gönderiliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizlikler, Orta Asya üretiminin Avrupa'ya ulaşmasındaki zorluklar ve Orta Doğu'nun artan gıda talebi Türkiye'yi doğal bir ara istasyon haline getiriyor. Bu sayede Türkiye, sadece üretimden değil, ticaret akışının kendisinden değer üretmeye başlıyor. Tarımda hub olmanın en kritik unsurlarından biri güçlü bir lojistik altyapı. Türkiye son yıllarda özellikle soğuk hava depoları, akıllı depolama sistemleri ve hızlı gümrük süreçlerine yatırım yapıyor. Ancak hâlâ Avrupa standartlarının gerisinde kalan noktalar bulunuyor. Uzmanlara göre, soğuk zincir kapasitesinin artırılması ve dijital takip sistemlerinin yaygınlaşması halinde Türkiye, özellikle taze ürün ticaretinde bölgesel liderliğini çok daha hızlı pekiştirebilir.