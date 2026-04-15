Türkiye küresel gıda merkezi olma yolunda! Tarımsal üretim lojistikle güçleniyor

Türkiye, son yıllarda sadece tarımsal üretim gücüyle değil, aynı zamanda küresel gıda ticaretinde bir dağıtım ve lojistik merkezi (hub) olma hedefiyle öne çıkıyor. Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Afrika arasında stratejik bir köprü konumunda bulunan ülke, coğrafi avantajını artık daha organize, veri odaklı ve yüksek katma değerli bir ticaret modeline dönüştürmeye çalışıyor. Bu dönüşüm, yalnızca ihracat rakamlarını artırmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi ürünün geçtiği, işlendiği ve yeniden dağıtıldığı bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.
COĞRAFİ AVANTAJ STRATEJİYE DÖNÜŞÜYOR
Türkiye, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına dört saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor. Bu durum, özellikle taze meyve-sebze, tahıl ve işlenmiş gıda ticareti açısından büyük bir hız avantajı sağlıyor. Mersin, İzmir ve İstanbul limanları; Karadeniz üzerinden Rusya ve Ukrayna'ya, Akdeniz üzerinden ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan güçlü bir hat oluşturuyor. Bu hatlar sayesinde Türkiye, sadece kendi ürünlerini değil, başka ülkelerden gelen ürünleri de hızlı şekilde yeniden pazarlayabilecek bir konuma geliyor.
RE-EXPORT MODELİ: YENİ TİCARET DİNAMİĞİ
Küresel ticarette giderek daha fazla önem kazanan "re-export" yani yeniden ihracat modeli, Türkiye'nin tarım stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu modelde ürün Türkiye'de işleniyor, paketleniyor veya lojistik olarak yeniden yönlendirilip farklı pazarlara gönderiliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizlikler, Orta Asya üretiminin Avrupa'ya ulaşmasındaki zorluklar ve Orta Doğu'nun artan gıda talebi Türkiye'yi doğal bir ara istasyon haline getiriyor. Bu sayede Türkiye, sadece üretimden değil, ticaret akışının kendisinden değer üretmeye başlıyor. Tarımda hub olmanın en kritik unsurlarından biri güçlü bir lojistik altyapı. Türkiye son yıllarda özellikle soğuk hava depoları, akıllı depolama sistemleri ve hızlı gümrük süreçlerine yatırım yapıyor. Ancak hâlâ Avrupa standartlarının gerisinde kalan noktalar bulunuyor. Uzmanlara göre, soğuk zincir kapasitesinin artırılması ve dijital takip sistemlerinin yaygınlaşması halinde Türkiye, özellikle taze ürün ticaretinde bölgesel liderliğini çok daha hızlı pekiştirebilir.
DİJİTAL İZLENEBİLİRLİK
Küresel gıda ticaretinde artık sadece ürünün kendisi değil, ürünün hikâyesi de satılıyor. Hangi tarlada üretildiği, hangi koşullarda taşındığı ve nasıl işlendiği büyük önem taşıyor. Bu noktada blockchain tabanlı izlenebilirlik sistemleri ve dijital sertifikasyon süreçleri devreye giriyor. Türkiye, bu alanda atacağı adımlarla özellikle Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü artırabilir. Aksi halde, lojistik avantajına rağmen güven bariyerine takılma riski bulunuyor.
TARIM LOJİSTİĞİ ENERJİ KADAR STRATEJİK HALE GELİYOR
DÜNYA genelinde yaşanan pandemi, savaşlar ve iklim krizleri, gıdanın artık sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu gösterdi. Birçok ülke ihracat kısıtlamalarına giderken, lojistik hatlara sahip olan ülkeler öne çıkmaya başladı. Türkiye, bu yeni denklemde sadece üreticid eğil, aynı zamanda gıda akışını yöneten bir merkez olma potansiyeline sahip. Bu da tarım lojistiğini, enerji ve savunma kadar kritik bir alan haline getiriyor.