Tarımsal üretim lojistikle güçleniyor

Türkiye, son yıllarda sadece tarımsal üretim gücüyle değil, aynı zamanda küresel gıda ticaretinde bir dağıtım ve lojistik merkezi (hub) olma hedefiyle öne çıkıyor. Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Afrika arasında stratejik bir köprü konumunda bulunan ülke, coğrafi avantajını artık daha organize, veri odaklı ve yüksek katma değerli bir ticaret modeline dönüştürmeye çalışıyor. Bu dönüşüm, yalnızca ihracat rakamlarını artırmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi ürünün geçtiği, işlendiği ve yeniden dağıtıldığı bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

COĞRAFİ AVANTAJ STRATEJİYE DÖNÜŞÜYOR

Türkiye, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına dört saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor. Bu durum, özellikle taze meyve-sebze, tahıl ve işlenmiş gıda ticareti açısından büyük bir hız avantajı sağlıyor. Mersin, İzmir ve İstanbul limanları; Karadeniz üzerinden Rusya ve Ukrayna'ya, Akdeniz üzerinden ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan güçlü bir hat oluşturuyor. Bu hatlar sayesinde Türkiye, sadece kendi ürünlerini değil, başka ülkelerden gelen ürünleri de hızlı şekilde yeniden pazarlayabilecek bir konuma geliyor.

RE-EXPORT MODELİ: YENİ TİCARET DİNAMİĞİ

Küresel ticarette giderek daha fazla önem kazanan "re-export" yani yeniden ihracat modeli, Türkiye'nin tarım stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu modelde ürün Türkiye'de işleniyor, paketleniyor veya lojistik olarak yeniden yönlendirilip farklı pazarlara gönderiliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizlikler, Orta Asya üretiminin Avrupa'ya ulaşmasındaki zorluklar ve Orta Doğu'nun artan gıda talebi Türkiye'yi doğal bir ara istasyon haline getiriyor. Bu sayede Türkiye, sadece üretimden değil, ticaret akışının kendisinden değer üretmeye başlıyor. Tarımda hub olmanın en kritik unsurlarından biri güçlü bir lojistik altyapı. Türkiye son yıllarda özellikle soğuk hava depoları, akıllı depolama sistemleri ve hızlı gümrük süreçlerine yatırım yapıyor. Uzmanlara göre, soğuk zincir kapasitesinin artırılması ve dijital takip sistemlerinin yaygınlaşması halinde Türkiye, özellikle taze ürün ticaretinde bölgesel liderliğini çok daha hızlı pekiştirebilir.



GENÇLER TOPRAĞI TERKETMİYOR

Tarım uzun yıllar boyunca gençlerin uzak durduğu, terk edilen bir alan olarak anlatıldı. Köyden kente göç, yaşlanan üretici profili ve artan maliyetler bu algıyı besledi. Ancak sahadaki tablo ve resmi veriler, bu hikâyenin artık geçerli olmadığını gösteriyor. Sanılanın aksine, yeni neslin en çok devam ettirdiği ve dönüştürerek sürdürdüğü sektörlerin başında tarım geliyor. TÜİK verileri tarımın hâlâ Türkiye'nin en güçlü istihdam alanlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAĞA GEÇİŞ

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe yaklaşık 4.5 ila 5 milyon kişi çalışıyor. Bu kitlenin yaklaşık yüzde 20'sini 35 yaş altı gençler oluşturuyor. Daha dikkat çekici olan ise kuşaklar arası devamlılık. Aile işletmelerinde, baba mesleğini sürdürme oranının en yüksek olduğu sektörlerden biri tarım. Gençler toprağı terk etmiyor, tarımı kendi diliyle yeniden kuruyor. Üçüncü kuşakta tarım devam ettirenler ailelerin oranı yüzde 32 ile ilk sırada. Yeni nesil için tarım artık sadece üretim yapılan bir alan değil teknoloji, çevre ve girişimciliğin kesiştiği bir merkez. Tarım, gençler için hem anlamlı bir yaşam tercihi hem de uzun vadeli bir yatırım alanı olarak görülüyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Son beş yılda genç çiftçilere yönelik destek programlarına yapılan başvuruların yüz binleri bulması da bu yönelimin en somut göstergelerinden biri... 18-40 yaş arası girişimcilerin tarım destekleri içindeki payı her yıl artıyor. Yeni neslin tarıma yaklaşımında ölçek değil verimlilik öne çıkıyor. Sensörlü sulama sistemleriyle su tüketimi yüzde 30-40 oranında düşerken, üretimde istikrar sağlanıyor. Dikey tarım, topraksız üretim ve modern seracılık gibi alanlar özellikle genç girişimciler arasında hızla yayılıyor.