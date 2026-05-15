Tarımsal üretimde arz problemi yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu, tarım sektörünün sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl tarım sektöründe bir küçülme yaşandığını ancak bu senenin bereketli olacağını belirtti. Sektör 4.5 milyondan fazla çalışan olduğuna dikkat çeken Yılmaz, istihdamda bu yıl artış beklendiğini söyledi. İsrail/ ABD-İran savaşının etkilerine değinen Yılmaz, "Enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık, alıyoruz" dedi. Savaşın uzaması halinde bazı bölgelerde açlık problemi yaşanacağına değinen Yılmaz, Türkiye'de bir arz problemi yaşanmadığının altını çizdi.

REKOR KIRILABİLİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise son 66 yılın en yağışlı yılını yaşadıklarını söyleyerek, "2025'te zirai don ve kuraklık ile düşen üretimimizin bu sene toparlanacak. Bazı ürünlerde rekorlar kıracağımız bir yıl bekliyoruz" dedi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da buğday için iyi bir fiyat istediklerini söyledi.