Tarladan çıkışı 5 kat arttı! Limon üretici fiyatında büyük artış

LİMON ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ

TÜİK'in bitkisel üretim ikinci tahminine göre, 2024 yılında 1 milyon 730 bin ton olan limon üretimi, yaklaşık %35 düşüşle 1 milyon 128 bin tona geriledi. Bu düşüş, piyasadaki arz dengesini doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

TARLADAN ÇIKIŞ FİYATI 5 KATINA YAKLAŞTI

Üretici fiyat verilerine göre limonun tarladan çıkış fiyatı geçen yıl eylül–ekim döneminde ortalama 30 lira civarındaydı. Kasım ayında 38 liraya yükselen fiyatlar, aralıkta hasadın artmasıyla 29 liraya geriledi.

Ancak ocak ayında yeniden yükselişe geçen limon fiyatı 40 liranın üzerine çıktı. Şubat ayında ise ocak ayına göre %29 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında limon fiyatı %410 artarak yaklaşık 5 katına ulaştı. Aralık ayına göre artış ise %79 olarak hesaplandı.