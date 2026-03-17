Tarladan çıkışı 5 kat arttı! Limon üretici fiyatında büyük artış

Limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanması amacıyla; üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, özellikle limon fiyatlarında yaşanan sert yükseliş dikkat çekti.
TARIM ÜFE'DE YILLIK ARTIŞ %40'I AŞTI
TÜİK'in açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne (Tarım-ÜFE) göre; şubat ayında üretici fiyatları yıllık bazda %40,10 arttı. Aylık artış %0,21 olurken, yılın ilk iki ayındaki artış %8,69 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalara göre artış ise %38,97 seviyesinde gerçekleşti.
LİMON ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ
TÜİK'in bitkisel üretim ikinci tahminine göre, 2024 yılında 1 milyon 730 bin ton olan limon üretimi, yaklaşık %35 düşüşle 1 milyon 128 bin tona geriledi. Bu düşüş, piyasadaki arz dengesini doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.
TARLADAN ÇIKIŞ FİYATI 5 KATINA YAKLAŞTI
Üretici fiyat verilerine göre limonun tarladan çıkış fiyatı geçen yıl eylül–ekim döneminde ortalama 30 lira civarındaydı. Kasım ayında 38 liraya yükselen fiyatlar, aralıkta hasadın artmasıyla 29 liraya geriledi.
Ancak ocak ayında yeniden yükselişe geçen limon fiyatı 40 liranın üzerine çıktı. Şubat ayında ise ocak ayına göre %29 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında limon fiyatı %410 artarak yaklaşık 5 katına ulaştı. Aralık ayına göre artış ise %79 olarak hesaplandı.
İTHALAT KAPISI AÇILDI
Fiyatların kısa sürede katlanması ve tüketiciye yüksek fiyatla ulaşması nedeniyle limonda ithalat seçeneği gündeme geldi. Üretimde ciddi bir sorun olmamasına rağmen fiyat artışının bu seviyelere ulaşması dikkat çekti.
TÜRKİYE İHRACATTA ÖNDE
Türkiye, dünyanın önde gelen limon ihracatçıları arasında yer alırken, geçen yıl toplam 1 milyon 128 bin ton üretim gerçekleştirdi. Buna rağmen iç piyasada yaşanan fiyat artışları, arz-talep dengesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.