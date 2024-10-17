Tasarruf yapmak ruh sağlığına iyi geliyor

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezi'nce yürütülen bir araştırma, tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasını sağladığını ortaya koydu. Böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu, "Kenarda param var" düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında olumlu bir bakış açısına sahip oldukları vurgulandı. SABAH'a değerlendirmede bulunan Uzman Psikolog Kerem Gümüş, para biriktirmenin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade ederek, "İnsanlar, acil durumlar için birikim yapmanın getirdiği rahatlık sayesinde başlarına gelebilecek olan tahmin edemedikleri belirsiz olaylarla daha iyi başa çıkabiliyorlar. Burada önemli durum belirsizlik. Belirsizlik kaygıları tetikleyen en büyük tetikçidir. Birikim yaparak tedbirli olmak, belirsizlikleri ortadan kaldırdığı için kişinin kaygı düzeyi azalmış oluyor ve kişilere finansal güvenlik sağlayarak güven ve huzur hissettiriyor, bu duygular da stres ve kaygıyı azaltıyor" ifadelerini kullandı.