Tatilci bayramda sıcağı seçti

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, ulaştırma ve turizm sektörlerinde de kısmi hareketlik başladı. Bu yıl hem bayramın hafta sonuna gelmesi hem havaların mevsimsel olarak soğuk gitmesi hem de jeopolitik gerginliklerin etkisiyle vatandaşın seyahat talebinin önceki yıllara göre daha sınırlı kaldığı görülüyor. Bu dönemde İstanbul'a yakın olan Sapanca, Bolu gibi bölgeler daha çok öne çıkarken doluluklar yüzde 90'ları aştı. Turizmin başkenti Antalya'da ise hem Ramazan Bayramı hem de Paskalya etkisiyle doluluk oranları yüzde 80'leri buldu. Gözde turizm bölgelerinden olan Kapadokya'ya da rezervasyonlar yüzde 75'leri bulurken termalleriyle ünlü Afyonkarahisar soğuk havaların da etkisiyle fulledi. Bölgedeki 5 yıldızlı termal oteller bayram boyunda yüzde 100 doldu. Bayram döneminde Antalya'da gecelik oda fiyatları 10 bin TL'den başlarken bu fiyatlar Sapanca gibi bölgelerde sanatçılı programlarda gecelik 25 bin liraya kadar çıkıyor. Sanatçılı programlarda iki kişi 3 gecelik fiyatlar ortalama 40 bin ila 216 bin lira arasında değişiyor. Termallerde de fiyatlar 10 bin TL'den başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor.
BU SENE İKİLİ BAYRAM
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayramda Antalya'da açık olan otellerde doluluk oranlarının yüzde 80 doluluk oranlarına ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kavaloğlu, "Bu sene Nevruz, Paskalya ve Ramazan olmak üzere üçlü bayram kutlayacaktık ancak İran'da yaşanan süreç nedeniyle Nevruz talepleri iptal oldu. Öyle olunca doluluklar yüzde 80'lerde sınırlı kaldı" dedi. Avrupa'da yaşayan Türklerin Antalya'ya taleplerinin yüksek olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramını ülkelerinde kutluyorlar. Ayrıca iç misafir talebi de iyi gidiyor. Henüz sezon açılmadığı için fiyatlar gayet makul seviyelerde. En büyük etkiyi ise biz Kurban Bayramı'nda alırız" ifadelerini kullandı.
TERMALLERE İLGİ YÜKSEK
Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan da, kış boyunca yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Ramazan genelde talebi biraz yavaşlatır. Bizler de bu dönemi renovasyon fırsatı olarak görüyoruz. Ancak bayram için çok güçlü bir talep var. Bölgedeki 5 yıldızlı oteller yüzde 100 doldu" dedi. Ramazan Bayramı'nın her yıl daha da kış mevsimine kaydığını anlatan Gümüşhan, "Kış termal demek. Bir de buna bayramlar eklenince termallere talep daha da katlanacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
SAPANCA ARA TATİLLE DOLDU
Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, ara tatilde Sapanca'ya yüksek talep oluştuğunu belirterek, "Pazartesi gününden itibaren bir akış var. Bayrama kadar doluluk oranları yüzde 70-80'lerde. Bayramda bu yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. Genel ortalama yüzde 80'in üzerinde" dedi. Bayram için sanatçılı program yaptıklarını anlatan Bezaroğlu, "Oda fiyatları 25 bin TL'den başlıyor. Odanın yerine göre fiyatlar artıyor" diye konuştu.
ULAŞTIRMADA 21 MİLYAR TL EKONOMİ
Öte yandan ara tatil ve Ramazan Bayramı ulaştırma sektörünü de hareketlendirdi. Bu dönemde 8 milyon kişinin otobüs, 3.5 milyon kişinin uçak ve 1.5 milyon kişinin de trenle yolculuk yapması bekleniyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nda ortalama 12 milyon kişi otobüsle seyahat ederken bu sene bu sayı 8 milyona geriledi. Son yıllarda otobüsçülük sektörü yüzde 40 daraldı. Uçak ve trene de kayış var. Bayramda 3.5 milyon kişinin havayoluyla seyahat etmesini bekliyoruz. 1.5 milyon kişinin de treni kullanacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Bu dönemde oluşacak ekonomiyle ilgili de bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi: "Bayramda otobüsçülük sektöründe 8 milyar lTL, havayolundan 12 milyarTL, demiryolunda ise 800 milyon TL, yani toplam yaklaşık 21 milyar liralık bir hacim oluşacağını öngörüyoruz."