TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları yılın ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, TAV Havalimanları işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 10,4 milyon, iç hatlarda 8,6 milyon olmak üzere toplam 19 milyon yolcu ağırladı.

Şirketin, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, konsolide cirosu 361 milyon avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2026'nın ilk çeyreğinin, artan küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle geride kaldığını belirtti.

Kaptan, özgün iş modelleri ve çeşitlendirilmiş portföyleri sayesinde belirsizliklerin etkisini sınırlayabildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yolcu trafiğimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 19 milyona ulaştı ve küresel ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Portföyümüzde öne çıkan başlıklar arasında Ankara'da dış hat trafiği yeni hatların devreye girmesi ve düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin katkısıyla yüzde 23 arttı. 2026, Ankara'nın güçlenen operasyonel ve finansal performansının konsolide sonuçlarımıza tam olarak yansıyacağı ilk yıl olacak.

Antalya'da bir başka önemli kilometre taşına ulaştık. Nisan 2025'ten bu yana faaliyette olan yeni terminal ve yardımcı tesislerin desteğiyle artan kapasite, yoğun yaz sezonu öncesinde yolcu deneyimini önemli ölçüde geliştirdi. Finansal katkısının ötesinde Antalya projesi, TAV'ın başarılı ortaklıklar kurmak konusundaki becerisini gösteriyor. Hizmet şirketlerimizin Antalya'daki faaliyetlerinin etkisi 2026'da ilk kez tam olarak görülecek."

Almatı Havalimanı'nda dış hat trafiğinin güçlü biçimde artmaya devam ederken, yatırım programlarının ikinci fazının takvime uygun şekilde ilerlediğini aktaran Kaptan, Kazakistan'ın bölgesel bir aktarma ve lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda jet yakıtı arz politikasındaki son değişikliklerin yılın ilk çeyreğinde hacim ve marjlar üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Kaptan, bununla birlikte, maliyet verimliliğinin artmasının ve rekabetçi fiyatlamanın orta vadede trafik büyümesine daha güçlü katkı vereceğine inandıklarını, bu nedenle 2026'yı Almatı için bir geçiş yılı olarak gördüklerini belirterek, havacılık gelirlerini güçlendirmeye, operasyonlarını optimize etmeye ve uzun vadeli değer yaratımını korumaya odaklandıklarını kaydetti.

1,3 MİLYAR LİRA TUTARINDA TEMETTÜ DAĞITIMI

Kaptan, misafirperverlik ve hizmet kalitesinin, uzun vadeli vizyonlarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, Skytrax Ödülleri'nde havalimanlarımızdan üçü dünya genelinde ilk 100 içinde yer alırken, dört havalimanımız ACI ASQ Ödülleri'ne layık görüldü. Bu başarılar operasyonel mükemmeliyet ve ekiplerimizin yetkinliğini yansıtıyor. Yolcu memnuniyetiyle çalışan mutluluğu arasındaki güçlü bağın farkındayız ve bu çerçevede TAV'ın bir kez daha Great Place to Work sertifikasını almış olmasından mutluluk duyuyoruz."

Şirketin genel kurulunun, 2025 UFRS net karlarının yüzde 50'sine karşılık gelen yaklaşık 1,3 milyar lira tutarında temettü dağıtımını onayladığını belirten Kaptan, devam eden yatırımlar ve küresel belirsizlik ortamında alınan kararın, nakit yaratma güçlerinin sağlamlığını ve hissedarlarına sürdürülebilir getiri oluşturma taahhütlerini teyit ettiğini vurguladı.

Kaptan, jeopolitik gelişmeleri ve piyasa koşullarını yakından izlerken, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir değer yaratımına kararlılıkla odaklanmaya devam ettiklerini, sürdürülebilir büyümeye odaklanan beş yıllık stratejik planlamalarını şekillendirmeye başladıklarını bildirdi.

