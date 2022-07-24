Tavuk Adası Projesi’ne 200 milyonluk yatırım

BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesi ile Cunda arasında yer alan Tavuk Adası, 200 milyon liralık yatırımla yepyeni bir kültür sanat ve keyif adasına dönüşüyor. Tavuk Adası "Kültür Projeleri", "Gastronomi Projeleri", "Görsel Sanatlar" ve "Gösteri Sanatları" etkinlikleriyle kültür ve sanat turizminin sayılı merkezlerden biri haline getirilecek. Tavuk Adası üzerinde tek bir metrekare bile otel veya konut olarak kullanılmayacak. Tavuk Adası'nın sahibi ve projenin yatırımcısı Dikran Masis, "Tavuk Adası'nı her yerinde sanat ve estetik olan bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.