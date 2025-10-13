Tavuk eti üretimi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 229 bin 965 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 7,2 artarken aylık bazda yüzde 4,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 679 milyon 277 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 126 milyon 656 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azalırken kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 13,5 arttı.