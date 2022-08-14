Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tazesi 40 TL kurusu 1000 TL! Fiyatı gram altın ile yarışıyor
Giriş Tarihi: 14.8.2022 15:42 Son Güncelleme: 14.8.2022 15:44

Tazesi 40 TL kurusu 1000 TL! Fiyatı gram altın ile yarışıyor

İHA
Tazesi 40 TL kurusu 1000 TL! Fiyatı gram altın ile yarışıyor

Kocaeli'de kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya, fiyatıyla adeta gram altınla yarışıyor.

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.



"MAHSUL AZ ÇIKINCA FİYATLAR YÜKSELİYOR"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 TL'ye mi satarız yoksa bin 250 TL'ye mi satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tazesi 40 TL kurusu 1000 TL! Fiyatı gram altın ile yarışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA