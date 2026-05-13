TBB açıkladı: Yasal takibe düşen kişi sayısı azaldı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 13:34

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe intikal eden kişi sayısı 2026 yılı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 220 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, Aynı dönemde kredi kartı borcundan dolayı takibe düşen kişi sayısı 152.147 olurken, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 108.748 olarak kaydedildi.

Geçen yılın Mart ayında bu rakamlar sırasıyla 168 bin ve 143 bin seviyesindeydi.

Öte yandan Risk Merkezi verileri, bireysel kredilerdeki toplam tasfiye olunacak alacakların ciddi biçimde arttığını ortaya koydu. Buna göre, kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde takipteki alacaklar Mart 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artarak 331 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler, yasal takibe düşen kişi sayısındaki düşüşe rağmen kredi risklerinin finansal büyüklük olarak arttığına işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
