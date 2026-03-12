TCDD tren yollarında ilaçlama yapacak

Açıklamada, "11 Mart-6 Nisan tarihlerinde Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova ve Kayaş-Sivas hat kesimleri arasındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

