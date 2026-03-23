Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCDD uyardı: İlaçlama yapılacak
Giriş Tarihi: 23.03.2026 13:31

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Gebze-Arifiye-Adapazarı ve Arifiye-Enveriye hatları üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı açıkladı.

AA
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yaptığı açıklama ile mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları şu şekilde planlandı:

30 Mart-10 Nisan'da Gebze-Yarımca, 13 Nisan-24 Nisan'da Yarımca-Derince, 27 Nisan-10 Mayıs'ta Derince-Derbent, 11 Mayıs-25 Mayıs'ta Derbent–Arifiye/Adapazarı kesimlerinde çalışma yapılacak.

Çalışmalar, 1 Nisan-12 Nisan'da Arifiye-Osmaneli, 13 Nisan-19 Nisan'da Osmaneli-Bilecik, 20 Nisan-26 Nisan'da Bilecik-Bozüyük, 27 Nisan-3 Mayıs'ta Bozüyük–Eskişehir hat kesimlerinde gerçekleştirilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz