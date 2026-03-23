TCDD uyardı: İlaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yaptığı açıklama ile mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları şu şekilde planlandı:

30 Mart-10 Nisan'da Gebze-Yarımca, 13 Nisan-24 Nisan'da Yarımca-Derince, 27 Nisan-10 Mayıs'ta Derince-Derbent, 11 Mayıs-25 Mayıs'ta Derbent–Arifiye/Adapazarı kesimlerinde çalışma yapılacak.

Çalışmalar, 1 Nisan-12 Nisan'da Arifiye-Osmaneli, 13 Nisan-19 Nisan'da Osmaneli-Bilecik, 20 Nisan-26 Nisan'da Bilecik-Bozüyük, 27 Nisan-3 Mayıs'ta Bozüyük–Eskişehir hat kesimlerinde gerçekleştirilecek.