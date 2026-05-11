TCDD’den vatandaşlara dikkat çağrısı: "15 gün uzak durun"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Afyon Ali Çetinkaya-Konya hat kesimleri arasında bulunan gar, istasyon ve kısa yan hatlarda otla mücadele amacıyla ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi.

Kurumun yazılı açıklamasında, ilaçlama yapılacak hatlara ilişkin tarih ve güzergah bilgilerinin basın duyurusunda paylaşıldığı ifade edildi.

"İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

TCDD açıklamasında, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek özellikler taşıdığı vurgulandı.

Bu nedenle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevrelerinde vatandaşların dikkatli davranmaları gerektiği kaydedildi.

15 GÜN İÇİN UYARI YAPILDI

Açıklamada, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca demiryolu güzergahı ve çevresindeki alanlarda vatandaşların ilaçlanan bölgelere yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu alanlarda hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinden kaçınılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

