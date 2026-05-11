Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCDD’den vatandaşlara dikkat çağrısı: "15 gün uzak durun"
Giriş Tarihi: 11.05.2026 13:19

TCDD’den vatandaşlara dikkat çağrısı: "15 gün uzak durun"

TCDD, Afyon Ali Çetinkaya-Konya hattındaki gar, istasyon ve kısa yan hatlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada, kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından risk taşıdığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

TCDD’den vatandaşlara dikkat çağrısı: 15 gün uzak durun
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Afyon Ali Çetinkaya-Konya hat kesimleri arasında bulunan gar, istasyon ve kısa yan hatlarda otla mücadele amacıyla ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi.

Kurumun yazılı açıklamasında, ilaçlama yapılacak hatlara ilişkin tarih ve güzergah bilgilerinin basın duyurusunda paylaşıldığı ifade edildi.

"İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

TCDD açıklamasında, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek özellikler taşıdığı vurgulandı.

Bu nedenle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevrelerinde vatandaşların dikkatli davranmaları gerektiği kaydedildi.

15 GÜN İÇİN UYARI YAPILDI

Açıklamada, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca demiryolu güzergahı ve çevresindeki alanlarda vatandaşların ilaçlanan bölgelere yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu alanlarda hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinden kaçınılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#TCDD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TCDD’den vatandaşlara dikkat çağrısı: "15 gün uzak durun"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA