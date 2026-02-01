Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB 4 kuruluşun faaliyet izinlerini iptal etti
Giriş Tarihi: 1.02.2026 10:54 Son Güncelleme: 1.02.2026 10:55

TCMB 4 kuruluşun faaliyet izinlerini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

AA
TCMB 4 kuruluşun faaliyet izinlerini iptal etti
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Kararlara göre Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sona erdirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararlarda bu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izinlerinin, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği bildirildi.

İzin iptallerinin, ilgili şirketlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB 4 kuruluşun faaliyet izinlerini iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz