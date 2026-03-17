TCMB, açık bankacılıkta yeni özellikleri kullanıma sundu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri'nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü devreye alınarak standart Açık Bankacılık hizmetleri daha geniş kapsamda sunulmaya başlandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık hizmetleri sunulmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri'nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü kullanıma sunularak yeni özellikler devreye alınmıştır.

Yeni sürümle birlikte hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamı genişletilmiş; Kart Bilgi ve Hareketlerine ilişkin kapsamlı özellikler eklenmiştir. Kullanıcıların finansal işlemlerini daha kolay ve güvenli şekilde yönetebilmesine yönelik önemli iyileştirmeler yapılmış, eklenen İleri Tarihli Ödeme Emri Başlatma ve Düzenli Ödeme Emri Başlatma Hizmetleri ile planlı ve düzenli ödeme imkânları desteklenmiştir. Ayrıca hizmetlerin güvenliği ve işleyişi daha da güçlendirilirken, paydaşların entegrasyon süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Açık Bankacılık hizmetleri, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacaktır. Yeni özelliklerle birlikte, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu finansal hizmetlerde esnekliğin artırılmasına ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturulması amaçlanmaktadır. İleri tarihli ve düzenli ödeme emirlerinin ÖHVPS üzerinden sağlanması ile son kullanıcı deneyimi güçlenirken, kart verilerinin hesap bilgilerine eklenmesi ile kullanıcılara daha bütüncül bir finansal görünüm sunulacaktır. Bu kapsamda, ÖHVPS katılımcıları için yeni iş ve ürün modellerinin geliştirilmesine de olanak sağlanması beklenmektedir.

TCMB ve BKM iş birliğiyle ve tüm paydaşların hızlı entegrasyonuyla hayata geçirilen Açık Bankacılık ekosistemi, 16,4 milyon kullanıcıya ve günlük ortalama 12,3 milyon işlem hacmine ulaşmıştır. Halen 53 katılımcısı bulunan Açık Bankacılık altyapısının yeni eklenen özelliklerle birlikte, ülkemizde ödeme sistemlerinin etkinliğini artıracağı ve finansal inovasyonun geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."