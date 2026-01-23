TCMB açıkladı: Finansal hizmetlere güven arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı ocak ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocak ayında bir önceki aya kıyasla 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine yükseldi.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 6,4 puan artış kaydederek 183,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile iş durumunun FHGE'yi artış yönünde etkilediği görülmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşmiştir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görülmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği gözlenmektedir.

2026 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 6,9 ve 18,7 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 0,9 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."