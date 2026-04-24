TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketine göre; Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olmuştur (**). Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,7 olmuştur.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,18 puan artarak yüzde 35,23 olmuştur.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,03 TL azalarak 52,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 olmuştur. ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4 olarak gerçekleşmiştir."

