TCMB açıkladı: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mart’ta sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini yayımladı. Buna göre; KKO-MA bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."