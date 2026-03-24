Haberler Ekonomi Haberleri TCMB açıkladı: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mart'ta sabit kaldı
Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:06 Son Güncelleme: 24.03.2026 10:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 2026 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oran önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini yayımladı. Buna göre; KKO-MA bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."

