Haberler Ekonomi Haberleri TCMB açıkladı: İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı
Giriş Tarihi: 22.01.2026 10:12 Son Güncelleme: 22.01.2026 10:20

TCMB açıkladı: İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2025 2026
Ocak 74,6 74,1
Şubat 74,5
Mart 74,4
Nisan 74,3
Mayıs 75,0
Haziran 74,6
Temmuz 74,2
Ağustos 73,5
Eylül 74,0
Ekim 74,2
Kasım 74,4
Aralık 74,4

