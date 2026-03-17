TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş!

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında artmıştır.

YKKE 2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 41,0, 36,1 ve 34,1 oranlarında artmıştır.