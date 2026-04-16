TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azalmıştır.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 219,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,5 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, 30,4 ve 24,3 oranlarında artış göstermiştir.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)
2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında artmıştır.
YKKE 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,4 ve 3,6 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 39,4, 37,7 ve 35,0 oranlarında artmıştır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlenmiştir.