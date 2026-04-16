TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş!

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında azalış göstermiştir.

2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,5 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, 30,4 ve 24,3 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.