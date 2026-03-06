TCMB açıkladı: Kredi ve mevduat faizlerinde yatay seyir sürüyor

Açıklanan verilere göre farklı kredi türleri arasında en yüksek oran ihtiyaç kredilerinde görülmeye devam etti. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 47,3 seviyesinde gerçekleşti. Ticari kredi faiz oranı ise yüzde 38,5 seviyesinde kalarak ihtiyaç kredilerinin altında bir bantta yer aldı.

Mevduat tarafında ise 1–3 ay vadeli Türk lirası mevduat faizleri ortalama yüzde 37,5 olarak kaydedildi. TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de şubat ayını yaklaşık yüzde 37 seviyesinde tamamladı.

FAİZLERDE DENGE SÜRECİ DİKKAT ÇEKİYOR

Veriler, 2023 yılının ortalarından itibaren faiz oranlarında görülen güçlü yükseliş trendinin, 2024'ün ikinci yarısından sonra yerini daha dengeli bir görünüme bıraktığını gösteriyor.

2025 yılı boyunca sınırlı düşüşler ya da yatay bir seyir izleyen faiz oranlarının, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla büyük ölçüde stabil kaldığı görülüyor.

Söz konusu veriler, şubat ayı boyunca hem borçlanma maliyetlerinin hem de mevduat getirilerinin genel olarak mevcut seviyelerini koruduğuna işaret ediyor.