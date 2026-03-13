TCMB açıkladı: Piyasanın yıl sonu enflasyon, faiz, büyüme ve kur tahmini belli oldu: Beklentiler ne yönde?

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken, bu anket döneminde yüzde 22,17 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken, bu anket döneminde yüzde 17,30 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,66 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29'unun beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 46,77'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.