Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB açıkladı: Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentisi geriledi
Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:22 Son Güncelleme: 22.05.2026 10:32

TCMB açıkladı: Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentisi geriledi

Yıllık enflasyon beklentileri, mayısta piyasa katılımcıları için yükselirken, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

AA
TCMB açıkladı: Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentisi geriledi
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,43 puan artarak yüzde 23,82 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 33,10 seviyesine, hane halkı için 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 1,03 puan artarak yüzde 15,60 seviyesinde gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB #ENFLASYON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB açıkladı: Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentisi geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA