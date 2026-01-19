TCMB açıkladı: Türkiye’nin dış borç stoku kasımda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre; Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %1,3 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 163,7 milyar ABD doları oldu.Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,4 oranında artarak 73,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri %8,7 oranında azalarak 25,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %1,7 oranında artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,3 oranında azalışla 18,9 milyar ABD doları olmuştur.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1,0 oranında azalışla 20,9 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %3,4 oranında artarak 25,7 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,1 oranında azalarak 64,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %0,9 oranında azalarak 58,7 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %8,4 artarak 6,0 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %34,2'sinin ABD doları, %27,2'sinin Euro, %24,0'ünün Türk lirası ve %14,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 67,5 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası ve Genel Yönetim yükümlülükleri 31,7 milyar dolara düşmüştür."