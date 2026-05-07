Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Başkanı Karahan: Savaş etkilese de önceliğimiz fiyat istikrarı
Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:45 Son Güncelleme: 7.05.2026 15:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, "Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" dedi.

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi kapsamında düzenlenen "Özel Oturum"da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor

Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz

Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
