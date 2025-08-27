TCMB Başkanı Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı: Dezenflasyon kesintisiz sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da gerçekleştirilen bir sunumda para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

Yıl sonunda enflasyonun, TCMB'nin belirlediği tahmin aralığında kalmasını beklediklerini ifade eden Karahan, "Enflasyondaki düşüş genele yayılıyor ve bu süreci bozacak şoklara karşı gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Fiyat istikrarının, toplumsal refah ve sürdürülebilir büyüme için temel unsur olduğunun altını çizen Karahan, bunun aynı zamanda yatırım ortamını güçlendirdiğini vurguladı.

Temmuz ayında aylık enflasyonda geçici bir yükseliş yaşandığını ifade eden Karahan, özellikle kira ve eğitim harcamalarının hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi.